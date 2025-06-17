02:23 17.06.2025
Уламок шахеду застряг в стіні житлового будинку в одному з районів Києва - Ткаченко
Уламок шахеду застряг в стіні житлового будинку в одному з районів Києва, повідомив очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"У Дніпровському районі уламок шахеда застряг в стіні житлового будинку. Попередньо, без пожежі та постраждалих", - написав він в телеграмі.
За словами Ткаченко, в Подільському уламки дрону впали на відкритій місцевості без подальших наслідків, а в Оболонському пошкоджено авто, без пожежі.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1300