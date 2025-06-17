Інтерфакс-Україна
Події
02:08 17.06.2025

Київ під комбінованою атакою ракет і дронів, мешканців закликали не публікувати роботу ППО

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Очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що столиця перебуває під комбінованою атакою російських ракет і дронів, мешканців закликали не публікувати роботу ППО.

"Зараз столиця під комбінованим ударом ворога. росіяни застосовують ракети та ударні БпЛА. Пожежі у різних районах, працюють служби. Закликаю не публікувати в соцмережах наслідки ворожих ударів та роботу сил ППО", - написав він в телеграмі в ніч на вівторок.

За його словами, такі публікації працюють на ворога.

"Будьте свідомі, не дайте агресору жодної інформації, яку він може використати проти нас", - підкреслив він.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1299

Теги: #київ #атака #комбінована

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