Інтерфакс-Україна
Події
21:07 16.06.2025

ЄС продовжив санкції проти Росії, накладені у відповідь на незаконну анексію Криму

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ЄС продовжив санкції проти Росії, накладені у відповідь на незаконну анексію Криму

Рада Європи продовжила санкції, запроваджені ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополь Російською Федерацією, до 23 червня 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Ради Європи у понеділок, 16 червня.

"ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією як порушення міжнародного права. З 2022 року Росія продовжує порушувати суверенітет і територіальну цілісність України своєю неспровокованою і невиправданою агресивною війною проти України. ЄС залишається непохитним у своїй відданості незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємному праву на самооборону від російської агресії, а також відданий повній реалізації своєї політики невизнання", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що обмежувальні заходи, які наразі діють, були вперше запроваджені у червні 2014 року і включають заборону на імпорт до ЄС товарів, що походять з незаконно анексованого Криму або Севастополя, а також на інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з незаконно анексованого Криму або Севастополя. Крім того, експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів також підлягає обмеженням з боку ЄС.

 

Теги: #росія #санкції #єс

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