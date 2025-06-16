Канада на саміті G7 оголосить про новий пакет допомоги Україні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосить про посилення підтримки України на саміті G7, повідомляє CBC News з посиланням на джерела.

"В рамках обіцянки Марка Карні збільшити витрати на оборону цього року, уряд виділив 2 мільярди доларів на військову допомогу Україні та розширення оборонного партнерства. Джерело повідомило, що завтра уряд, як очікується, оголосить, скільки грошей з цієї суми піде в Україну і на що вони будуть використані", - вказується у повідомленні.

Карні також запросив президента України Володимира Зеленського на саміт і, як очікується, зустрінеться з ним тет-а-тет.

Потім лідери G7 сядуть за стіл переговорів з країнами, що надають допомогу, щоб обговорити боротьбу України з Росією, яка триває вже третій рік.