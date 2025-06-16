Інтерфакс-Україна
Події
19:03 16.06.2025

Трамп шкодує через виключення Росії з G8

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Трамп шкодує через виключення Росії з G8

Президент США Дональд Трамп перед самітом G7 у Канаді заявив, що виключати Росію з G8 було великою помилкою.

"Путін розмовляє зі мною. Він більше ні з ким не розмовляє. Він не хоче говорити, тому що він був дуже ображений, коли його викинули з G7", - сказав він журналістам на полях саміту G7 в Канаді.

"Раніше G7 була G8. Барак Обама і людина на ім'я Трюдо не захотіли, щоб Росія залишалася у складі, і я вважаю, що це була помилка, тому що, гадаю, війни зараз би не було, якби Росія залишалася в групі. І війни б не було, якби Трамп був президентом чотири роки тому", - сказав Трамп.

Президент США назвав виключення Росії із G8 "великою помилкою". "Ви витрачаєте стільки часу на обговорення Росії, а вона більше не сидить за столом переговорів", - пояснив він.

Теги: #росія #сша #g7

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