Інтерфакс-Україна
Події
17:22 16.06.2025

Енергетиків ДТЕК атакував FPV-дрон у Дніпропетровській області, обійшлося без постраждалих

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Ремонтна бригада енергохолдингу “ДТЕК” потрапила під обстріл у Дніпропетровській області, обійшлося без постраждалих.

“В одному з прифронтових міст Дніпропетровської області FPV-дрон атакував підрозділ ДТЕКу. На щастя, наші колеги залишились неушкодженими”, – йдеться в повідомленні компанії у Facebook у понеділок.

Як зазначається, енергетики щодня працюють в надскладних умовах, аби електропостачання в країні було стабільним.

Теги: #дтек #дніпропетровська_область #обстріл

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