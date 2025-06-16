17:22 16.06.2025
Енергетиків ДТЕК атакував FPV-дрон у Дніпропетровській області, обійшлося без постраждалих
Ремонтна бригада енергохолдингу “ДТЕК” потрапила під обстріл у Дніпропетровській області, обійшлося без постраждалих.
“В одному з прифронтових міст Дніпропетровської області FPV-дрон атакував підрозділ ДТЕКу. На щастя, наші колеги залишились неушкодженими”, – йдеться в повідомленні компанії у Facebook у понеділок.
Як зазначається, енергетики щодня працюють в надскладних умовах, аби електропостачання в країні було стабільним.