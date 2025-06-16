Інтерфакс-Україна
Події
14:50 16.06.2025

Нардепи хочуть змінити систему пільгового проїзду для ветеранів

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Нардепи хочуть змінити систему пільгового проїзду для ветеранів

Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді взяти за основу законопроєкт №5651-2 щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг, покликаний вирішити проблему негідного ставлення до ветеранів, повідомив Рух “Чесно”.

“Народні депутати хочуть вирішити проблему пільгового проїзду для ветеранів, коли з пільговиками поводяться негідно та відмовляють у безкоштовному проїзді у громадському транспорті. Комітет з питань соцполітики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт №5651-2 щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг”, - йдеться у повідомленні на сайті Руху “Чесно” у понеділок.

Йдеться про перехід від паперових посвідчень і неузгоджених компенсацій до цифрової системи — кожен ветеран або інший пільговик отримає картку, якою зможе безконтактно розраховуватись за проїзд. Саме ця картка і стане підтвердженням права на пільгу. Розрахунок буде здійснюватися за допомогою автоматизованих систем — валідаторів або навіть мобільного додатку, якщо валідатора немає. Представники Мінрозвитку переконані: у перспективі 100% громадського транспорту мають перейти на такі системи.

Гроші при цьому йтимуть не перевізнику, а напряму людині, яка має пільгу — і тільки після її верифікації через ЦНАП. Це дозволить позбутися зловживань з підробленими документами, забезпечити справедливість у наданні пільг та прозоре використання бюджетних коштів. Якщо пільговик не скористається всіма коштами, вони повернуться до бюджету. Таким чином, підтримку отримає не просто “категорія”, а конкретна людина, яка дійсно потребує допомоги.

За словами першої заступниці міністра соцполітики Дарини Марчак, новий підхід дозволить уникнути ситуацій, коли ветеранам відмовляють у проїзді або ставляться до них зневажливо. З новою системою для перевізника кожен пасажир з карткою буде рівноцінним — адже кошти надходитимуть гарантовано. Водночас на місцях з’явиться більше можливостей для пріоритезації — громади зможуть самостійно визначати, які саме категорії пільговиків мають отримувати більше підтримки.

Втім, як зазначається у повідомленні Руху “чесно”, є і застереження. В Асоціації міст України вказали, що не всі громади мають технічну або фінансову спроможність швидко перейти на нову систему. Для багатьох місцева компенсація перевізникам уже є непосильним тягарем, а додаткові навантаження — без належної підтримки держави — можуть лише поглибити проблему.

“Якщо парламент підтримає нову модель пільгового проїзду — це може стати переломним моментом у тому, як держава ставиться до своїх ветеранів і тих, хто має право на гідну підтримку”. – зазначається у повідомленні.

Теги: #рух_чесно #ветерани #проїзд #нардеп

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