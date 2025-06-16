Інтерфакс-Україна
Події
13:14 16.06.2025

Дощі з грозами пройдуть у західних, північних та східних областях України у вівторок

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Дощі з грозами пройдуть у західних, північних та східних областях України у вівторок

Невеликі короткочасні дощі пройдуть вночі у вівторок, 17 червня, у західних, вдень у північних, центральних та східних областях, місцями очікуються грози, температура повітря має тенденцію до підвищення, вітер північно-західний, 7-12 м/с, повідомив Укргідрометцентр.

Температура вночі 12-17°; вдень 23-28°, у західних та північних областях 20-25°.

У Києві 17 червня вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 17 червня найвища температура вдень була  34,8 в 1924р., найнижча вночі  5,3 в 1898р.

У середу, 18 червня, в Україні на переважній частині сухо, лише на сході країни та в Приазов'ї місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 21°; вдень 23-28°, на північному сході країни 20-25°.

У Києві 18 червня також без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень близько 25°.

Теги: #прогноз_погоди

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