Інтерфакс-Україна
Події
12:25 16.06.2025

Екскерівники теплоенергетичного підприємства Кривого Рогу залишили пів міста без гарячої води

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Екскерівники теплоенергетичного підприємства Кривого Рогу залишили пів міста без гарячої води

Правоохоронці повідомили про підозру двом колишнім керівникам одного із теплоенергетичних підприємств м. Кривий Ріг та ще 8 експрацівникам підприємства, дії яких призвели до того, що половина Кривого Рогу залишилася без гарячої води, державі нанесені збитки на 300 млн грн.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру організаторам – двом колишнім керівникам одного із теплоенергетичних підприємств м. Кривий Ріг та ще 8 експрацівникам підприємства. Їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації, розтрату державного майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 255 , ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України)", - повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі в понеділок.

За даними слідства, колишні керівники теплоенергетичного підприємства створили ієрархічну злочинну організацію до якої залучили ще вісім учасників.

"Під виглядом переміщення комунального обладнання нібито для його збереження в умовах воєнного стану підозрювані вивезли понад 1140 водонагрівачів з пунктів теплорегуляції на закриту територію підприємства", - зазначають у відомстві.

За інформацією прокуратури, в подальшому, використовуючи маніпулятори та кисневі балони для різки металу, учасники злочинної організації демонтували з обладнання латунні трубки, які містять кольорові метали.

"Щоб приховати розукомплектування, порожнини водонагрівачів заповнювали сторонніми предметами – зокрема одягом, і повертали їх на місце, імітуючи робочий стан приладів. Під час проведення інвентаризації обладнання фіксували як повністю справне і придатне для використання", - наголошується в повідомленні.

Далі фігуранти реалізовували демонтовані трубки на місцеві металобази за готівку, без оформлення бухгалтерських документів та без передбаченого законодавством радіаційного контролю. Отримані кошти розподілялись між учасниками злочинної організації.

"Загальна вага вирізаних та реалізованих латунних трубок - понад 6 тонн. Сума збитків за вартість кольорового металу становить майже 30 млн грн, фактична вартість обладнання, яке було виведено з ладу оцінюється у 300 млн грн", - інформують в Офісі генпрокурора.

Таким чином, як наголошують у відомстві, дії підозрюваних призвели до повного припинення постачання гарячої води майже для половини міста – понад 250 тисяч мешканців, десятків підприємств і закладів критичної інфраструктури.

"Наразі встановлено понад 65 епізодів злочинної діяльності. Розслідування триває. До всіх учасників злочинної організації застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Теги: #гаряча_вода #кривий_ріг

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