Глава Євроради перед G7 висловився за колективну підтримку України та за дипломатичний шлях вирішення іранської ядерної проблеми

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Голова Євроради Антоніу Кошта висловив переконання, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю, але домогтися від Тегерана відмови від її розробки слід дипломатичним шляхом.

"Ми повинні активізувати наші зусилля на Близькому Сході. Ірану не можна дозволити розробляти ядерну зброю. Це питання слід вирішувати дипломатичними засобами. Зараз саме час дати простір для дипломатії і дати можливість знизити ескалацію між Ізраїлем та Іраном", - сказав Кошта на пресконференції в Кананаскісі (Канада), де в понеділок відкривається саміт G7.

Крім того, зазначив він, не можна забувати, що необхідно терміново гарантувати доступ гуманітарної допомоги в Газу, негайно припинити вогонь і беззастережно звільнити заручників, які залишилися.

"Нарешті, ми повинні дотримуватися курсу нашої колективної рішучості підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, сприяючи мирним зусиллям під керівництвом Сполучених Штатів і забезпечуючи їм найкращі шанси на успіх", - заявив Кошта.

За його словами, це передбачає "формування умов для міцного миру, включно з довгостроковими гарантіями безпеки, продовженням надання військової та фінансової підтримки Україні, зміцненням її оборони, (...) забезпеченням швидкого відновлення", "посиленням тиску на Росію шляхом введення додаткових санкцій (...) і наполягання на безумовному припиненні вогню".