ISW вперше з квітня засвідчив просування російських військ поблизу с.Миропілля на Сумщині

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У Сумській області російські війська просунулись поблизу села Миропілля, що є центром прикордонної сільської громади. Таку оцінку дав Інститут вивчення війни (ISW), спираючись на геолокаційні дані.

"Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 травня та геолокаційні 14 червня свідчать про те, що російські війська просувалися поблизу Миропілля (на північний схід від міста Суми) наприкінці травня. Російські війська намагаються просуватися поблизу Миропілля з квітня, і це перше оцінене просування поблизу населеного пункту", - йдеться у звіті ISW від 15 червня.

В ISW також наводять заяви російських мілблогерів стосовно захоплення Яблунівки (на північ від міста Суми), проте зазначають, що вони непідтверджені. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися до Храпівщини, захопили Малу Корчаківку (обидві на північ від міста Суми) та просунулися на схід від Олександрії (на північний схід від міста Суми).

14 та 15 червня російські війська атакували на північ від міста Суми поблизу Новомиколаївки та Малої Корчаківки та у напрямку Писарівки; на північний схід від міста Суми поблизу Олександрії, Яблунівки, Садків та Юнаківки; та на схід від міста Суми поблизу Проходів та Миропільського. Російські мілблогери стверджували, що українські війська контратакували на південь від Кіндратівки та вздовж лінії Нова Січ – Мала Корчаківка (все на північ від міста Суми).