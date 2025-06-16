Одна людина постраждала через атаку російського дрона в Київській області – ОВА

Один цивільний зазнав поранень через атаку ворожого БпЛА в Обухівському районі, повідомляє Київська ОВА в Телеграм.

"Ворог атакує мирні населені пункти Київщини БпЛА. На жаль, в Обухівському районі поранення отримав чоловік 60 років. У нього різані рани руки та обличчя. Медична допомога надана на місці. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Більш детальна інформація згодом", - сказано в повідомленні ОВА.

Джерело: https://t.me/kyivoda/29878