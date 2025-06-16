Інтерфакс-Україна
Події
02:08 16.06.2025

Одна людина постраждала через атаку російського дрона в Київській області – ОВА

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Один цивільний зазнав поранень через атаку ворожого БпЛА в Обухівському районі, повідомляє Київська ОВА в Телеграм.

"Ворог атакує мирні населені пункти Київщини БпЛА. На жаль, в Обухівському районі поранення отримав чоловік 60 років. У нього різані рани руки та обличчя. Медична допомога надана на місці. Пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди. Більш детальна інформація згодом", - сказано в повідомленні ОВА.

Джерело: https://t.me/kyivoda/29878

Теги: #постраждалий #київська #атака #бпла

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