Зеленський: удар по Кременчуку – російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну

Президент України Володимир Зеленський дав оцінку масованої комбінованої атаки ворога по Кременчуку напередодні. Свою заяву з цього приводу Зеленський розмістив в офіційному телеграм-каналі у неділю.

"Сьогодні наші рятувальники боролись із наслідками російського удару по Полтавщині, по Кременчуку. Це був комбінований удар, абсолютно підло продуманий саме проти нашої цивільної інфраструктури – енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Президент звернув увагу на те, що ворогом було застосовано різні типи ракет: крилаті, балістичні та аеробалістичні.

"Також були і дрони – іранські "шахеди", щоб ускладнити захист для нашої ППО. Значну частину ракет і дронів вдалося збити. Люди не постраждали. Але, на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури. І це – російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну. Якраз після розмови Путіна з Трампом. Після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об’єктах", - підкреслив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14701