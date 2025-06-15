Інтерфакс-Україна
Події
22:37 15.06.2025

Зеленський: удар по Кременчуку – російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський дав оцінку масованої комбінованої атаки ворога по Кременчуку напередодні. Свою заяву з цього приводу Зеленський розмістив в офіційному телеграм-каналі у неділю.

"Сьогодні наші рятувальники боролись із наслідками російського удару по Полтавщині, по Кременчуку. Це був комбінований удар, абсолютно підло продуманий саме проти нашої цивільної інфраструктури – енергетичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні Зеленського.

Президент звернув увагу на те, що ворогом було застосовано різні типи ракет: крилаті, балістичні та аеробалістичні.

"Також були і дрони – іранські "шахеди", щоб ускладнити захист для нашої ППО. Значну частину ракет і дронів вдалося збити. Люди не постраждали. Але, на жаль, є ушкодження енергетичної інфраструктури. І це – російський плювок в усе, що намагається зробити міжнародна спільнота, щоб зупинити цю війну. Якраз після розмови Путіна з Трампом. Після того, як американці просили нас не бити по російських енергетичних об’єктах", - підкреслив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14701

Теги: #війна #атаки #рф #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:55 15.06.2025
Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

22:13 15.06.2025
Зеленський: інформацію щодо російської загрози атомної генерації України передано МАГАТЕ, Віткоффу і Хегсету

Зеленський: інформацію щодо російської загрози атомної генерації України передано МАГАТЕ, Віткоффу і Хегсету

20:54 15.06.2025
Політика РФ щодо українських дітей є загрозою для глобальної безпеки –Зарівна

Політика РФ щодо українських дітей є загрозою для глобальної безпеки –Зарівна

19:54 15.06.2025
Сили спеціальних операцій ЗСУ вразили російське підприємство, яке виготовляло ударні БпЛА – Генштаб

Сили спеціальних операцій ЗСУ вразили російське підприємство, яке виготовляло ударні БпЛА – Генштаб

22:13 14.06.2025
Трамп обговорив з Путіним конфлікт Ізраїлю та Ірану, значно менше говорили про війну Росії та України

Трамп обговорив з Путіним конфлікт Ізраїлю та Ірану, значно менше говорили про війну Росії та України

20:44 14.06.2025
Зеленський: Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою, захисту українського неба має бути більше

Зеленський: Російські ударні дрони залишаються щоденною загрозою, захисту українського неба має бути більше

06:39 14.06.2025
У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

00:53 14.06.2025
Сили оборони відбили з початку доби 175 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 175 ворожих атак - Генштаб

20:23 13.06.2025
Трамп вважає, що удари Ізраїлю можуть допомогти йому укласти угоду з Іраном

Трамп вважає, що удари Ізраїлю можуть допомогти йому укласти угоду з Іраном

17:41 13.06.2025
Удар Ізраїлю по Ірану: що відомо на даний момент

Удар Ізраїлю по Ірану: що відомо на даний момент

ВАЖЛИВЕ

Сили спеціальних операцій ЗСУ вразили російське підприємство, яке виготовляло ударні БпЛА – Генштаб

Пʼятеро громадян України загинули внаслідок ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих – Коордштаб

ППО знешкодила 167 зі 194 засобів повітряного ураження, якими РФ атакувала Україну

Окупанти атакували обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури на Полтавщині

ОСТАННЄ

Троє цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів Куп’янська - поліція

Трамп наклав вето на ізраїльський план ліквідації Хаменеї

Пʼятеро громадян України загинули внаслідок ракетної атаки Ірану проти Ізраїлю та влучання ракети у житловий будинок

Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть – Трамп

Макрон прибув з візитом європейської солідарності до Гренландії

Посольство України після обстрілів Ізраїлю: Сподіваємося, що західний світ об'єднається проти терору Осі Зла

Інженерно-фортифікаційні споруди на межі Дніпропетровської та Донецької областей існують – DeepState

МЗС України закликає країни-партнери запровадити санкції проти РФ після атаки по Кременчуку

Зеленський: Потрібні санкції проти банків і фінсектору РФ; США, ЄС і G7 можуть це забезпечити

В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих – Коордштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА