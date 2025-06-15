Інтерфакс-Україна
Події
17:41 15.06.2025

Макрон прибув з візитом європейської солідарності до Гренландії

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Макрон прибув з візитом європейської солідарності до Гренландії

Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Гренландії в неділю, де висловив європейську солідарність та підтримку датської автономної території, про наміри встановити контроль над якою раніше заявляв президент США Дональд Трамп, повідомляє France24.

"Важливо показати, що Данія та Європа віддані цій території, яка має дуже високі стратегічні інтереси, і територіальну цілісність якої необхідно поважати", – сказав Макрон.

Президент Франції здійснив візит разом з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен по дорозі на саміт "Великої сімки", який пройде у Канаді 15-17 червня. В аеропорту Нуук їх зустрів прем’єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.

Макрон розкритикував намір Трампа взяти під контроль острів. "Я не думаю, що це те, що можна робити з союзниками", - сказав очільник Французької держави.

За даними видання, візит також стане нагодою обговорити, як далі зміцнити відносини між ЄС та Гренландією, коли йдеться про економічний розвиток, перехід на низьковуглецеву енергетику та критично важливі корисні копалини.

Пізніше в неділю Макрон, Фредеріксен та Нільсен провели зустріч на данському вертольотоносці, що продемонструвало занепокоєння Франції щодо питань безпеки в регіоні.

Теги: #макрон #гренландія

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