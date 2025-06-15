Потепління очікується в Україні на початку тижня, у більшості областей невеликі дощі

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються на Лівобережжі країни у понеділок, 16 червня, на решті території України без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°, у східних областях 18-23°.

У Києві 16 червня без опадів. Температура вночі 13-15°, вдень 23-25°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві, найвища температура в Києві 16 червня була зафіксована на позначці 33,0° в 1924р., найнижча - 4,3° вище ноля в 1909р.

У вівторок, 17 червня, вночі без опадів, вдень у більшості областей невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, у західних та північних областях 19-24°.

В Києві 17 червня вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 21-23°.