Інтерфакс-Україна
Події
21:48 14.06.2025

Макрон закликав Пезешкіана утриматися від ескалації з Ізраїлем

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Макрон закликав Пезешкіана утриматися від ескалації з Ізраїлем

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що закликав свого іранського колегу Масуда Пезешкіана до деескалації кризи з Ізраїлем та переговорів щодо атома.

"Я закликав до максимальної стриманості, щоб не допустити ескалацію", - написав Макрон у суботу ввечері у соцмережі X.

За словами Макрона, він закликав співрозмовника "швидко повернутися до переговорів, щоби виробити угоду". На цьому, наголосив президент Франції, "єдино можливий шлях для вирішення проблеми".

Також французький президент закликав Іран на Близькому Сході не завдавати ударів об'єктам французьких компаній і громадянам Франції.

 

Теги: #ізраїль #іран #франція #атом #близький_схід

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