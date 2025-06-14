Ворог зберігає високу активність на покровському, новопавлівському та лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 суботи, 14 червня, ворог 98 разів атакував позиції Сил оборони, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Найбільш активно діє на лиманському, покровському, новопавлівському та курському напрямках", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Так, на покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 35 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та в напрямку Мирного, Новоукраїнки, Муравки, Олексіївки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 27 атак.

На новопавлівському напрямку загарбники 14 разів йшли в наступ на позиції українських військ, 11 атак відбито. На лиманському напрямку українські підрозділи відбили п’ять атак, ще п’ять атак тривають до цього часу.

На харківському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника, ще одне боєзіткнення триває. На куп’янському напрямку ворог безуспішно намагався просунутися один раз.

На сіверському напрямку українські воїни відбили одну ворожу атаку, на краматорському –п’ять ворожих штурмів. На торецькому напрямку російські окупанти провели вісім штурмових дій, українські підрозділи відбили п’ять атак, три боєзіткнення тривають.

На придніпровському напрямку українські захисники відбили атаку ворога, що намагався просунутися в районі Антонівського мосту.

На курському напрямку українські захисники відбили 18 атак загарбників, два боєзіткнення тривають. Крім того, ворог чотири рази завдавав авіаційних ударів, скинувши дев’ять керованих бомб, та здійснив 143 артилерійських обстріли, зокрема один із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відзначається.