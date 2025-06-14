Зеленський не був заздалегідь проінформований щодо зменшення військової допомоги від США
Президент України Володимир Зеленський не був заздалегідь проінформований щодо зменшення військової допомоги від США, однак він сподівається, що це лише сигнали, адже кінцеве слово у цьому належить президенту Дональду Трампу.
"Я не був заздалегідь проінформований. Я ще дуже сильно надіюсь, що ці сигнали – це тільки сигнали. В кінці кінців ми з вами розуміємо, хто головний в домі. І тому дуже важливо, щоб президент Трамп не підтверджував слова міністра (оборони США – ІФ-У) своїми діями", - сказав Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax.
Він додав, що хоче обговорити дане питання з Трампом під час саміту G7.
"І це дуже серйозні сигнали від міністра оборони Сполучених Штатів. Вони болючі. Навіть просто слова болючі", - наголосив Зеленський.
10 червня повідомлялося, що у 2026 році Вашингтон має намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України, заявив глава Міноборони США Піт Гегсет.