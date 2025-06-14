Інтерфакс-Україна
Події
14:40 14.06.2025

Зеленський не був заздалегідь проінформований щодо зменшення військової допомоги від США

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Зеленський не був заздалегідь проінформований щодо зменшення військової допомоги від США
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13559

Президент України Володимир Зеленський не був заздалегідь проінформований щодо зменшення військової допомоги від США, однак він сподівається, що це лише сигнали, адже кінцеве слово у цьому належить президенту Дональду Трампу.

"Я не був заздалегідь проінформований. Я ще дуже сильно надіюсь, що ці сигнали – це тільки сигнали. В кінці кінців ми з вами розуміємо, хто головний в домі. І тому дуже важливо, щоб президент Трамп не підтверджував слова міністра (оборони США – ІФ-У) своїми діями", - сказав Зеленський в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax.

Він додав, що хоче обговорити дане питання з Трампом під час саміту G7.

"І це дуже серйозні сигнали від міністра оборони Сполучених Штатів. Вони болючі. Навіть просто слова болючі", - наголосив Зеленський.

10 червня повідомлялося, що у 2026 році Вашингтон має намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України, заявив глава Міноборони США Піт Гегсет.

Теги: #військова_допомога #зеленський #сша

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