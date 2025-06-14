Інтерфакс-Україна
Події
14:19 14.06.2025

Зеленський про загострення на Близькому Сході: ми би хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це

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Зеленський про загострення на Близькому Сході: ми би хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це

Наслідком ескалації ситуації на Близькому Сході є збільшення допомоги Ізраїлю, Україна б хотіла, щоб не через це не зменшувалася допомога їй, заявив президент Володимир Зеленський.

"Безумовно, наслідком, коли ескалюється ситуація на Близькому Сході, є збільшення допомоги Ізраїлю. Ніхто не претендує на відносини Америки і Ізраїлю, але ми би хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це. А минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні. І це факт. Тому що зменшення чи уповільнення - для нас, якщо чесно, одне і теж", - сказав президент під час спілкування з журналістами 13 червня.

За словами президента, загострення ситуації між Ізраїлем та Іраном

призвели до різкого підвищення ціни на нафту, що для України негативно, поки нема прайскепів.

""Русскіє" посилюються за рахунок більших доходів від експорту нафти. Якщо будуть прайскепи, буде обмежена ціна, то, напевно, ризики зменшуються. Хоча хтось буде обходити і це. Тобто, повністю від ризиків ви не зможете піти", - пояснив президента.

За словами президента, також потрібен детальний аналіз ударів ізраїльської армії по іранській оборонній індустрії.

"Якщо ми говоримо, що Іран союзник руських у постачанні зброї, то чи завдані серйозні удари по виробництву "шахедів" і ракет, інших спроможностей? Про це багато говорилося, і дійсно йшли перемовини Ірану з Росією. Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача "русскім" зменшиться", - наголосив Зеленський.

Окрім того, він зазначив, що немає інформації щодо того, як довго буде тривати ця операція.

Теги: #іран_ізраїль #близький_схід #зеленський

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