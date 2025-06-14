Інтерфакс-Україна
Події
12:42 14.06.2025

Пасажиропотік на ПП через кордон на Львівщині зріс на 25% - ДПС

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Пасажиропотік на ПП через кордон на Львівщині зріс на 25% - ДПС

З початком літніх канікул та активізацією туристичного сезону пасажиропотік через пункти пропуску через кордон на Львівщині зріс на 25%, а за прогнозами – може досягти до 40% у порівнянні зі звичайним режимом, повідомляє Державна прикордонна служба.

"Найбільш завантаженими залишаються пункти пропуску "Шегині" та "Краківець". Наразі у "Шегинях" понад 100 автівок очікують на виїзд з України, ще 30 – на в’їзд. У "Краківці" у черзі на виїзд перебуває близько 40 транспортних засобів", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Пункти пропуску "Рава-Руська", "Грушів", "Угринів" – середній рівень завантаження. В "Угринові" зараз у черзі близько 30 автівок на виїзд.

"Нижанковичі" та "Смільниця" є найменш завантаженими. Рекомендовані тим, хто хоче зекономити час у дорозі.

Теги: #пасажиропотік #кордон #львівщина

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