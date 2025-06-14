У Дніпропетровській області вночі ППО знищила два ворожі безпілотники, пошкоджено підприємства та житлові будинки

У ніч суботи в Дніпропетровській області працювала протиповітряна оборона, яка знищила два ворожі безпілотні літальні апарати, повідомив Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Через атаку у Кривому Розі є пошкодження на території підприємств. Сталася пожежа", - написав він в своєму телеграм-каналі.

На Нікопольщині ворог застосував FPV-дрони та артилерію, обстріляно Нікополь, Марганецьку та Покровську громади. За уточненою інформацією, внаслідок влучання безпілотника в Нікополі, що сталося вчора надвечір, виникло займання, яке рятувальники приборкали. Пошкоджено два приватні будинки та газогін.