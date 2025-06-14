Інтерфакс-Україна
Події
07:34 14.06.2025

В Ізраїлі одна людина загинула, 63 поранені внаслідок ракетного удару Ірану

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В Ізраїлі одна людина загинула, 63 поранені внаслідок ракетного удару Ірану

Одна людина загинула, ще 63 отримали поранення внаслідок ракетного обстрілу Іраном районів Ізраїлю, повідомляє The Jerusalem Post.

Вибухи були почуті у Тель-Авіві, де зафіксовані значні пошкодження, а також у Рамат-Гані. Є повідомлення про людей, які опинилися в пастці в обох містах.

"Ізраїльська жінка, яка отримала тяжкі поранення внаслідок удару, померла рано вранці у суботу.

Пожежно-рятувальна служба Ізраїлю заявила, що отримала численні дзвінки на гарячу лінію екстреної допомоги 102 у районі Гуш Дан після ракетної атаки", - зазначено в повідомленні.

За даними медичних установ, 26 поранених доставлено до медичного центру Шеба, один із них у критичному стані, двоє — у стані помірної тяжкості. Тринадцять постраждалих перебувають у лікарні Белінсон, серед них один у критичному стані та двоє — у помірному. Дев’ятнадцять поранених направлені до медичного центру Ічілова, четверо з них у помірному стані.

 

Теги: #іран #ізраїль #атака

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