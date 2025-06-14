Інтерфакс-Україна
Події
06:39 14.06.2025

У Чорному морі - один ворожий корабель - ВМС ЗСУ

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Один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 6 ракет, зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 суботи, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли шість суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря - шість суден.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/25431

Теги: #флот #війна #рф

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