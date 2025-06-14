Трамп задекларував сотні мільйонів доларів доходу від криптовалюти, гольфу та ліцензійних зборів

Президент США Дональд Трамп у щорічному звіті про фінансове розкриття повідомив про сотні мільйонів доларів доходу, отриманих у 2024 році від криптовалютних активів, гольф-клубів та ліцензійних платежів, повідомляє Reuters.

"Згідно з документом, прибуток від мем-монети $TRUMP склав близько 320 млн доларів. Крім того, сім’я Трампа заробила понад 400 млн доларів на криптовалютній компанії World Liberty Financial, включно з 57,35 млн доларів від продажу токенів та володінням 15,75 млрд токенів управління", - зазначено в повідомленні.

Гольф-курорти у Флориді — Юпітер, Дорал, Вест-Палм-Біч, а також приватний клуб Мар-а-Лаго — принесли не менш як 217,7 млн доларів доходу. Також у звіті зазначено 5 млн доларів ліцензійних зборів від проєкту у В’єтнамі.

"У документі вказано роялті у розмірі 1,3 млн доларів від Біблії Грінвуда, 2,8 млн доларів — від продажу годинників, 2,5 млн доларів — від кросівок і парфумів Трампа. Доходи від NFT сягнули 1,16 млн доларів, тоді як перша леді Меланія Трамп заробила близько 217 тис. доларів на ліцензійних платежах за власну колекцію NFT", - пише видання.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/trump-reports-tens-millions-income-crypto-ventures-2025-06-14/