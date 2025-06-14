Інтерфакс-Україна
Події
05:18 14.06.2025

У Тегеранському міжнародному аеропорту Мехрабад сталася пожежа – ЗМІ

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У Тегеранському міжнародному аеропорту Мехрабад сталася пожежа, повідомляє CNN посилаючись на іранські ЗМІ.

"Як передає державне інформаційне агентство Tasnim, у районі аеропорту видно дим, що піднімається в повітря", - зазначено в повідомленні.

Агентство оприлюднило відео з місця події, на якому, як стверджується, зафіксовано територію летовища.

Інформацію про загоряння також підтверджує іранський телеканал Press TV.

Джерело: https://www.cnn.com/world/live-news/israel-iran-strikes-news-06-12-25-hnk-intl#cmbvfsj9300053b6x9pvxv9jx

Теги: #іран #ізраїль #пожежа #атака

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