Інтерфакс-Україна
Події
04:28 14.06.2025

В Івано-Франківську невідомі побили військовослужбовця – поліція розшукує нападників

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У п’ятницю близько 21:20 до поліції надійшло повідомлення про побиття військовослужбовця двома невідомими особами в Івано-Франківську, повідомляє Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група Івано-Франківського районного управління поліції: "Потерпілий – 33-річний мешканець Івано-Франківська. Його доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Встановлюються обставини події та особи зловмисників з метою притягнення їх до відповідальності.

Джерело: https://t.me/if_police/90

Теги: #напад #іванофранківськ

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