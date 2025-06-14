В Івано-Франківську невідомі побили військовослужбовця – поліція розшукує нападників

У п’ятницю близько 21:20 до поліції надійшло повідомлення про побиття військовослужбовця двома невідомими особами в Івано-Франківську, повідомляє Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група Івано-Франківського районного управління поліції: "Потерпілий – 33-річний мешканець Івано-Франківська. Його доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Встановлюються обставини події та особи зловмисників з метою притягнення їх до відповідальності.

Джерело: https://t.me/if_police/90