Унаслідок ракетного удару Ірану по Ізраїлю постраждали 35 осіб, одна людина — у критичному стані - ЗМІ

Служба швидкої допомоги Ізраїлю Magen David Adom (MDA) повідомила про зростання кількості поранених унаслідок ракетного удару Ірану по Ізраїлю до 35 осіб, передає видання The Times of Israel.

За даними медичних чиновників, одна жінка перебуває у критичному стані, ще четверо людей дістали поранення середньої тяжкості. Дев’ятеро осіб перебувають у стані від легкого до помірного, інші — з легкими травмами або симптомами гострої тривоги.

Джерело: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/mda-raises-injury-count-from-iran-missile-attack-to-35-with-one-in-critical-condition/