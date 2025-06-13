Інтерфакс-Україна
Події
20:23 13.06.2025

Трамп вважає, що удари Ізраїлю можуть допомогти йому укласти угоду з Іраном

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Трамп вважає, що удари Ізраїлю можуть допомогти йому укласти угоду з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що серія атак Ізраїлю по Ірану може посприяти укладенню угоди між Вашингтоном і Тегераном щодо іранської ядерної програми, повідомляє портал Axios.

"Я не думаю, що це так. Можливо, навпаки. Можливо, тепер вони вестимуть переговори всерйоз", - сказав Трамп журналісту Axios, відповідаючи на запитання, чи не поставили ізраїльські удари під загрозу його дипломатичні зусилля.

Він зазначив, що Іран "був близький до угоди, вони повинні були це зробити".

"Можливо, тепер це станеться", - додав президент США.

За словами Трампа, ізраїльська атака була "важливою подією". Він підкреслив, що Ізраїль використовував "чудову американську зброю" під час ударів.

Раніше Трамп заявив, що він марно "давав Ірану один шанс за іншим" для укладення угоди щодо атому.

Теги: #іран #угода #сша #президент

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