Трамп заявив, що з ним намагаються зв’язатися представники влади Ірану

Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп заявив каналу NBC News, що іранці звертаються до нього з пропозиціями укласти угоду щодо ядерної програми.

"Вони дзвонять мені, щоб поговорити", - сказав Трамп, а коли його попросили назвати, хто саме дзвонить, він відповів: "Ті ж люди, з якими ми працювали минулого разу... Багато з них вже мертві".

"Вони втратили можливість укласти угоду. Тепер у них може з'явитися ще одна можливість. Побачимо", - додав Трамп.