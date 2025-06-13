Інтерфакс-Україна
Події
18:40 13.06.2025

Трамп заявив, що з ним намагаються зв’язатися представники влади Ірану

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Трамп заявив, що з ним намагаються зв’язатися представники влади Ірану
Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп заявив каналу NBC News, що іранці звертаються до нього з пропозиціями укласти угоду щодо ядерної програми.

"Вони дзвонять мені, щоб поговорити", - сказав Трамп, а коли його попросили назвати, хто саме дзвонить, він відповів: "Ті ж люди, з якими ми працювали минулого разу... Багато з них вже мертві".

"Вони втратили можливість укласти угоду. Тепер у них може з'явитися ще одна можливість. Побачимо", - додав Трамп.

Теги: #іран #трамп #іран_ізраїль

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