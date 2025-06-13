У Франції внаслідок аварії автобуса, що перевозив українців, загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми - МЗС

У французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман, в результаті автокатастрофи за участі пасажирського автобуса, що перевозив громадян України, загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми, повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

"За попередньою інформацією згаданий автобус перевозив громадян України, в тому числі групу дітей. На даний час відомо, що внаслідок аварії загинули 4 особи, щонайменше 30 людей отримали травми, 11 з них перебувають у важкому стані. Постраждалих госпіталізовано", - розповіли журналістам у МЗС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив Департаменту консульської служби МЗС та посольству України у Франції тримати ситуацію на особливому контролі та забезпечити належну допомогу постраждалим громадянам України.

Раніше у посольстві України у Франції з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Франції повідомили, що близько 13:00 у французькому департаменті Сарт, поблизу міста Ле Ман, сталася автокатастрофа за участі пасажирського автобуса, у якому перебували громадяни України - дорослі та діти. За попередньою інформацією, серед пасажирів є постраждалі. На місце події терміново вирушили посол України у Франції Вадим Омельченко та співробітники посольства.

Дипустанова зазначила, що перебуває на постійному зв’язку з префектурою та місцевими службами для оперативного надання допомоги постраждалим та з’ясування обставин.