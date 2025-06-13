Інтерфакс-Україна
Події
17:02 13.06.2025

У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про перетин окупантами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями

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У Генштабі ЗСУ спростували інформацію про перетин окупантами адмінмежі між Донецькою та Дніпропетровською областями

Ситуація поблизу адміністративної межі Донецької і Дніпропетровської областей суттєвих змін не зазнала, повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні продовжуються важкі бої, обстановка динамічна та може змінюватися. Але, як уже повідомляли сьогодні в ОСУВ "Хортиця", немає даних про те, що російські окупанти перетнули адмінмежу між областями та закріпилися", - зазначив Лиховій у п'ятницю.

Раніше видання The New York Times з посиланням на українських офіцерів повідомило про прорив ворога в Дніпропетровській області та ймовірне подальше просування вглиб області. За даними газети, окупанти активно перекидають резерви та техніку, що може свідчити про нову фазу наступу. 

Теги: #генштаб_зсу #адмінмежа #спростування #донецька #дніпропетровська

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