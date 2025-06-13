Новинському повідомлено про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд грн

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру колишньому народному депутату від забороненої проросійської партії у несплаті податків на понад 4 млрд грн.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату кількох скликань, обраному від забороненої проросійської партії "Опозиційний блок", який раніше також входив до складу "Партії регіонів"", - йдеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією ДБР, колишньому депутату інкримінують ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ).

"За даними слідства, після набуття громадянства України у 2012 році він продовжив свою підприємницьку діяльність в України, ставши податковим резидентом. Однак, всупереч вимогам податкового законодавства, він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд грн", - зазначається в повідомленні.

Зокрема, ексдепутат отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд грн від продажу інвестиційних активів — акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на Кіпрі.

В повідомленні не вказано ім'я екснардепа, судячи з розміщеної в повідомленні фотографії підозрюваного, йдеться про Вадима Новинського.