ГУР МО провело кібератаку на ресурси російських податкової та митної служб – джерело

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели серію кібератак на ресурси російських податкової та митної служб, тимчасово паралізувавши внутрішній документообіг, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" проінформоване джерело.

Крім того, були атаковані дотичні до митниці та податкової сервіси, такі як російський розробник цифрових сервісів для бухгалтерії та бізнесу "Контур", національна система цифрового маркування "Честный знак" та сервер електронного підпису "ГосКлюч".

Окрім того, ГРУ повторило атаку на ресурси РЖД. Впродовж дня 12 червня було заблоковане онлайн-придбання квитків на потяги через сайт та мобільний додаток російської залізниці.

РЖД та Федеральна митна служба РФ підтвердили потужні DDoS-атаки.