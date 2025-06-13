Інтерфакс-Україна
Події
10:55 13.06.2025

Україна вважає залученість США необхідною складовою для досягнення миру - Сибіга

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Україна вважає залученість США необхідною складовою для досягнення миру - Сибіга
Фото: МЗС України

Лідерство американської сторони, посилення тиску на РФ та зміцнення обороноспроможності України - це "рецепт" для досягнення довготривалого та справедливого миру, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

На панельній дискусії під час форуму GLOBSEC-2025 у Празі в п’ятницю, відповідаючи на питання, чи важливе лідерство президента США Дональда Трампа у процесі щодо досягнення миру, Сибіга сказав: "Звісно".

"Рецепт дуже простий: лідерство та залучення американської сторони, аби підвищити ціну для Росії. Я маю на увазі санкції, ізоляцію, заморожені активи. І, звичайно, третій пункт – посилення українського пакету стримування", - наголосив він.

Міністр знову підкреслив, що Україна "справді вірить, що у нас є шанс досягти миру, досягти припинення вогню цього року". Він наголосив, що Україна хоче завершити цю війну цього року.

"І у нас справді є шанс пришвидшити наші мирні зусилля. До речі, наступного тижня буде рівно 100 днів відтоді, як Україна прийняла повне безумовне припинення вогню. Це була пропозиція американської сторони. Це була пропозиція президента Трампа, і ми готові рухатися далі", - сказав він.

Водночас він зазначив, що найважливіший крок у зусиллях щодо досягнення довготривалого та справедливого миру – це припинення вогню. Глава МЗС наголосив на необхідності саме безумовного, повного припинення вогню.

"Необхідно чинити тиск на Росію, щоб вона сказала безумовне "так" на припинення вогню. Після цього у нас є шанс пришвидшити наші мирні зусилля та розпочати переговори щодо ширшої мирної угоди чи домовленостей", - заявив Сибіга.

Теги: #сибіга #чехія #сша

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