Інтерфакс-Україна
Події
08:39 13.06.2025

Іранські високопосадовці і вчені-ядерники загинули внаслідок атаки Ізраїлю по об'єктах в Ірані

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Іранські високопосадовці і вчені-ядерники загинули внаслідок атаки Ізраїлю по об'єктах в Ірані

Удари ізраїльської армії окрім ядерних об'єктів були спрямовані проти низки високопосадовців і вчених-ядерників, повідомляє The Jerusalem Post в п'ятницю вранці.

"Іранські державні ЗМІ підтвердили вбивство командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану Хоссейна Саламі в результаті першого удару ізраїльської операції "Лев, який піднімається" рано вранці в п'ятницю", - пише видання, посилаючись на повідомлення Іранського студентського інформаційного агентства (ISNA). Згідно цієї інформації загинули також кілька охоронців Саламі і генерал-майор КВІР Голам Алі Рашид.

"На вченого-ядерника д-ра Ферейдуна Аббасі було скоєно замах, він загинув разом з дружиною і дитиною, повідомляє IRINN. Головний редактор Mashreq News повідомив, що був убитий доктор Абдулхамід Мінучер, викладач і декан факультету ядерної інженерії Університету Шахід Бехешті. Ахмадреза Золфагарі, професор факультету ядерної інженерії Університету Шахіда Бехешті, також був убитий, за даними IRINN", - наводить The Jerusalem Post інформацію з іранських медіа.

 

Теги: #ізраїль #іран #атака #посадовці #ліквідація

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