Об'єкти в Тегерані й Натанзі зазнали руйнувань внаслідок превентивного удару Ізраїлю по Ірану – ЗМІ

Об'єкти в Ірані, пошкоджені ізраїльськими ударами, згідно з фото і відео з іранських державних ЗМІ, повідомляє CNN, посилаючись на фото і відео, опубліковані іранськими державними ЗМІ.

"На одному з відео, опублікованому в Telegram державним телеканалом Press TV, видно, що це багатоквартирні будинки, охоплені вогнем, а пожежники намагаються загасити полум'я. Кілька поверхів будівлі також виглядають пошкодженими в результаті страйків. На іншому відео з телеканалу видно, що вибиті вікна на верхніх поверхах хмарочоса в столиці Тегерані", - повыдомляє CNN.

Окремо був атакований іранський ядерний об'єкт в Натанзі. На відео з телеканалу Press TV видно великі клуби диму, що здіймаються високо в небо з об'єкту.

Знімки, опубліковані в Telegram напівофіційною інформаційною агенцією Tasnim, показують кілька інших пошкоджених і охоплених вогнем об'єктів.

"На відео з місця подій видно великі натовпи людей, які зібралися на вулиці біля пожежних машин, коли пожежники намагаються загасити полум'я", - пише CNN.

Джерело: https://edition.cnn.com/world/live-news/israel-iran-strikes-news-06-12-25-hnk-intl