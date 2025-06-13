Інтерфакс-Україна
Події
05:31 13.06.2025

Об'єкти в Тегерані й Натанзі зазнали руйнувань внаслідок превентивного удару Ізраїлю по Ірану – ЗМІ

1 хв читати

Об'єкти в Ірані, пошкоджені ізраїльськими ударами, згідно з фото і відео з іранських державних ЗМІ, повідомляє CNN, посилаючись на фото і відео, опубліковані іранськими державними ЗМІ.

"На одному з відео, опублікованому в Telegram державним телеканалом Press TV, видно, що це багатоквартирні будинки, охоплені вогнем, а пожежники намагаються загасити полум'я. Кілька поверхів будівлі також виглядають пошкодженими в результаті страйків. На іншому відео з телеканалу видно, що вибиті вікна на верхніх поверхах хмарочоса в столиці Тегерані", - повыдомляє CNN.

Окремо був атакований іранський ядерний об'єкт в Натанзі. На відео з телеканалу Press TV видно великі клуби диму, що здіймаються високо в небо з об'єкту.

Знімки, опубліковані в Telegram напівофіційною інформаційною агенцією Tasnim, показують кілька інших пошкоджених і охоплених вогнем об'єктів.

"На відео з місця подій видно великі натовпи людей, які зібралися на вулиці біля пожежних машин, коли пожежники намагаються загасити полум'я", - пише CNN.

Джерело: https://edition.cnn.com/world/live-news/israel-iran-strikes-news-06-12-25-hnk-intl

Теги: #іран #наслідки #ізраїль #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:39 13.06.2025
Трамп скликав нараду на рівні Кабінету міністрів з приводу "превентивних ударів" Ізраїлю по Ірану - ЗМІ

Трамп скликав нараду на рівні Кабінету міністрів з приводу "превентивних ударів" Ізраїлю по Ірану - ЗМІ

05:10 13.06.2025
Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану – ЗМІ

Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану – ЗМІ

22:04 12.06.2025
Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня зросла до 9, пошукову операцію закінчено - мер

Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня зросла до 9, пошукову операцію закінчено - мер

08:49 12.06.2025
Росія знищила склади, комбайни і вантажівку в Одеській області

Росія знищила склади, комбайни і вантажівку в Одеській області

05:11 11.06.2025
Трамп попросив Нетаньягу зупинити військову операцію в Газі – ЗМІ

Трамп попросив Нетаньягу зупинити військову операцію в Газі – ЗМІ

04:38 11.06.2025
Генерал США заявив, що представив Трампу плани ударів по Ірану і готовий діяти

Генерал США заявив, що представив Трампу плани ударів по Ірану і готовий діяти

00:35 11.06.2025
Рубіо: США засуджують санкції, запроваджені урядами Великої Британії, Канади, Норвегії, та ще двох країн проти ізраїльських міністрів

Рубіо: США засуджують санкції, запроваджені урядами Великої Британії, Канади, Норвегії, та ще двох країн проти ізраїльських міністрів

21:44 10.06.2025
Канада, Велика Британія, Австралія та ще дві країни запровадили санкції проти двох ізраїльських міністрів

Канада, Велика Британія, Австралія та ще дві країни запровадили санкції проти двох ізраїльських міністрів

16:27 10.06.2025
Ізраїль спростував заяву про передачу Україні систем Patriot - ЗМІ

Ізраїль спростував заяву про передачу Україні систем Patriot - ЗМІ

06:15 10.06.2025
Четверо постраждалих і руйнування цивільної інфраструктури в семи районах Києва - наслідки масованої нічної атаки ворожих ударних БпЛА

Четверо постраждалих і руйнування цивільної інфраструктури в семи районах Києва - наслідки масованої нічної атаки ворожих ударних БпЛА

ВАЖЛИВЕ

Один загиблий і троє поранених через ворожі авіаційні удари в Запорізькій області

Українські військові кіберфахівці зламали у четвер 110 російських сайтів – Сили оборони

Українські підрозділи "потроху відштовхують" окупанта на Сумщині - Зеленський

Україна дотримується домовленостей і закликає росіян не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими - Коордштаб

Міністри "Веймар+" закликали РФ негайно погодитися на припинення вогню та підтвердили готовність посилити тиск на Москву

ОСТАННЄ

Більшість членів G7 готові знизити верхню межу ціни на російську нафту без участі США - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 168 ворожих атак - Генштаб

Ільва Йоханссон стане спеціальним посланником ЄС у справах українців - ЗМІ

Сибіга й Таяні обговорили підготовку до Конференції з відновлення України в Римі

Один загиблий і троє поранених через ворожі авіаційні удари в Запорізькій області

Кремль добре обізнаний із можливостями ГУР, спецслужби РФ ставляться до української розвідки з професійною повагою - військовий аналітик

Під час зустрічі з Пісторіусом також обговорювалася координація партнерів у форматі "Рамштайн" - Єрмак

Українські військові кіберфахівці зламали у четвер 110 російських сайтів – Сили оборони

Трамп бачить, що Росія не зовсім чесна щодо війни – Зеленський

У Росії створюються війська безпілотних систем, заявив Путін

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА