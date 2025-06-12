Інтерфакс-Україна
Події
21:27 12.06.2025

Один загиблий і троє поранених через ворожі авіаційні удари в Запорізькій області

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Один загиблий і троє поранених через ворожі авіаційні удари в Запорізькій області

Одна людина загинула і щонайменше троє зазнали поранень через ворожі авіаційні удари по Гуляйпільській громаді, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у четвер ввечері в Телеграм.

"Загинув 60-річний чоловік. Кількість поранених зросла до трьох. Такими є попередні наслідки ворожого обстрілу Гуляйпільської громади. Двоє чоловіків 65 та 62 років і 58-річна жінка доставлені до лікарні. Медики надають усю необхідну допомогу.

Перед цим Федоров повідомляв про щонайменше чотири авіаудари по Новогригорівці і пожежу, яка внаслідок цього виникла.

 

Теги: #авіаудар #запорізька #жертва

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