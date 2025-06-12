16:45 12.06.2025
Німеччина може надати Україні до €9 млрд допомоги – Пісторіус
У цьому році Німеччина надасть Україні €7 млрд допомоги, також розглядає додатково надання ще €1,9 млрд, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
"Чотири мільярди допомоги ми планували Україні останніми місяцями. До 7 мільярдів ми підняли цю допомогу. Далі ще не остаточно вирішено додати ще 1,9 мільярдів євро", - сказав Пісторіус на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.
За словами міністра, частина з цих коштів буде направлена на фінансування проєкту виробництва далекобійної зброї.
"Отже, таким чином ми надамо 9 мільярдів євро для підтримки України", - резюмував Пісторіус.