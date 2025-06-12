Інтерфакс-Україна
Події
16:45 12.06.2025

Німеччина може надати Україні до €9 млрд допомоги – Пісторіус

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Німеччина може надати Україні до €9 млрд допомоги – Пісторіус

У цьому році Німеччина надасть Україні €7 млрд допомоги, також розглядає додатково надання ще €1,9 млрд, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Чотири мільярди допомоги ми планували Україні останніми місяцями. До 7 мільярдів ми підняли цю допомогу. Далі ще не остаточно вирішено додати ще 1,9 мільярдів євро", - сказав Пісторіус на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами міністра, частина з цих коштів буде направлена на фінансування проєкту виробництва далекобійної зброї.

"Отже, таким чином ми надамо 9 мільярдів євро для підтримки України", - резюмував Пісторіус.

Теги: #допомога_україні #німеччина

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