Німеччина може надати Україні до €9 млрд допомоги – Пісторіус

У цьому році Німеччина надасть Україні €7 млрд допомоги, також розглядає додатково надання ще €1,9 млрд, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

"Чотири мільярди допомоги ми планували Україні останніми місяцями. До 7 мільярдів ми підняли цю допомогу. Далі ще не остаточно вирішено додати ще 1,9 мільярдів євро", - сказав Пісторіус на брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами міністра, частина з цих коштів буде направлена на фінансування проєкту виробництва далекобійної зброї.

"Отже, таким чином ми надамо 9 мільярдів євро для підтримки України", - резюмував Пісторіус.