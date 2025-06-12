Санкції проти РФ та підтримка України будуть у порядку денному на саміті G7 – Зеленський

Україна відвідає саміт G7 і саміт НАТО, у порядку денному на саміті G7 будуть питання санкційної політики, підтримка України та фінансування відновлення країни, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Що стосується адженди Сімки, зрозуміло, що ми дуже близько до важливих санкційних рішень. І тільки в діалозі ми можемо знайти розуміння всіх країн, від кого залежить впровадження сильних санкційних кроків щодо зупинки або зменшення фінансування цієї війни Путіна. Це санкційна політика. Однією з головних тем на Сімці буде саме це", - сказав Зеленський під час брифінгу у четвер.

Також, за словами президента, у адженді саміту будуть підтримка України та фінансування відновлення нашої держави. Окрім того, планують важливі двосторонні зустрічі.

Саміт G7 відбудеться 15-17 червня у Канаді.