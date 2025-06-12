Зеленський: Лише через справжню єдність ми можемо створити безпекові умови

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Global Security Forum у четвер, закликав до спільної політики та єдності, що зміцнює глобальну вагу ЄС і НАТО.

"Прошу вас підтримати рішення, які не залишать осторонь європейські нації, що заслуговують на членство в ЄС і НАТО. Це стосується України, Молдови, Балканських країн та інших. Кожен заслуговує на справедливі рішення. І я закликаю вас підтримувати кожну ініціативу, що зміцнює глобальну вагу ЄС і НАТО", - сказав Зеленський.

"Адже лише через справжню єдність ми можемо створити безпекові умови для наших сусідів – умови, які зроблять їх безпечними для нас і змусять їх діяти так, щоб не загрожувати нікому, зокрема і їм самим", - наголосив він.

За словами Зеленського, повага до людського життя – це не просто моральна цінність, це безпековий чинник. "Тому наша спільна політика має передбачати підтримку для тих, хто цінує життя, і обмеження для тих, хто виявляє зневагу до нього. Це можна зробити тільки на рівні всієї Європи та євроатлантичної спільноти", - сказав він на Global Security Forum.

Президент України наголосив, що тільки разом ми достатньо сильні, щоб захистити наш спосіб життя й саме життя.