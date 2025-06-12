Затримано жінку, яка на замовлення ворога готувала теракт біля підрозділу ВСП на Одещині

Правоохоронці викрили та затримали жительку Одещини, яка на замовлення ворога готувала теракт біля підрозділу військової служби правопорядку (ВСП) у ЗСУ на Одещині, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мешканці Одещини у вчиненні терористичного акту (ч. 2 ст. 258 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в четвер.

За даними слідства, наприкінці 2024 року жінка була завербована російськими спецслужбами через Telegram-канал. За грошову винагороду вона погодилася виконувати завдання на шкоду державній безпеці України.

"Жінка отримала детальні інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП), а також організації відеоспостереження за військовим об’єктом у місті Білгород-Дністровський", - зазначають в прокуратурі.

За інформацією Офісу генпрокурора, для реалізації злочинного задуму куратори перерахували фігурантці кошти на придбання компонентів для вибухівки та оренду квартири поблизу об’єкта. Частину вибухових матеріалів жінка забрала із заздалегідь підготовленої схованки.

"9 січня 2025 року, діючи за вказівкою представників спецслужб рф, підозрювана підготувала вибуховий пристрій до передачі виконавцю. Вона залишила його в пакеті у під’їзді багатоквартирного будинку неподалік від потенційної цілі", - вказано в повідомленні.

Того ж дня, як зазначають у відомстві, вибухівку було приведено в дію біля будівлі відділення ВСП у ЗСУ міста Білгород-Дністровський Одеської області.

"На щастя, ніхто з особового складу й цивільних не постраждав", - уточнюють в прокуратурі.

Наразі підозрювана перебуває під вартою. Перевіряється її причетність до вчинення інших злочинів.