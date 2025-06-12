Зеленський про критику Трампа: Я сприйму це нормально, якщо це наблизить кінець війни

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що сприймає критику президента США Дональда Трампа на свою адресу "нормально", якщо це наблизить до кінця війни.

"Я сприйму все це нормально, якщо це наблизить нас до кінця війни…Президент Трамп обрав свою тактику. Я не хочу нікого засуджувати", - сказав Зеленський в інтерв’ю виданню Bild.

Водночас президент наголосив, що Путін розуміє лише силу, а ця сила є у США. "І я дуже хочу, щоб Америка це бачила і розуміла", - додав глава Української держави.