Інтерфакс-Україна
Події
09:30 12.06.2025

Генштаб ЗСУ: Кожен знищений окупант – це наш крок до справедливого миру, сьогодні ми зробили понад мільйон таких кроків

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Генштаб ЗСУ: Кожен знищений окупант – це наш крок до справедливого миру, сьогодні ми зробили понад мільйон таких кроків
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Загальні втрати російських окупаційних військ станом на 12 червня з початку широкомасштабного вторгнення 24 лютого 2022 р. перевищили 1 млн вбитими і пораненими, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні втрати російських окупаційних військ в особовому складі із початку широкомасштабного вторгнення сягнули мільйона - вбитими і пораненими. Один мільйон. Із них – понад 628 тисяч за останні півтора року", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у телеграмі.

"Мільйон. Світ має знати і пам’ятати, що українці стримують ворожу орду в рази більшу за себе. На мільйон осіб зменшився наступальний потенціал ворожого війська. Мільйон, який міг знищити нас, але знищили - ми. Таку ціну платить ворог за розв’язання в Україні кривавої війни", - наголосили у Генштабі.

Зазначається, що цей мільйон знешкоджених окупантів – це відповідь українців. "Наша пам’ять за Бучу, Ірпінь, Куп’янськ, Херсон... Це – пам’ять про наших полеглих побратимів і посестер. Про кожного і кожну, хто став до бою за свою землю й віддав за неї життя. Пам’ятаймо", - йдеться у повідомленні.

"Кожен знищений окупант – це наш крок до справедливого миру. Сьогодні ми зробили понад мільйон таких кроків", - зазначили У Генштабі.

Раніше у цей день Генштаб оприлюднив дані стосовно втрат російських окупантів. Повідомлялося, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.25 орієнтовно склали особового складу - близько 1000340 (+1140) осіб, танків ‒ 10933 (+6) од, бойових броньованих машин ‒ 22786 (+3) од, артилерійських систем – 29063 (+47) од, РСЗВ – 1413 (+0) од, засоби ППО ‒ 1184 (+1) од, літаків – 416 (+0) од, гелікоптерів – 337 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138), крилаті ракети ‒ 3337 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 51715 (+136) од, спеціальна ‒ 3914 (+0)", - йдеться і повідомленні.

Теги: #генштаб_зсу #мільйон #втрати_ворога

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