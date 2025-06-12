Інтерфакс-Україна
Події
08:21 12.06.2025

Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 136 од. автотехніки

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Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 136 од. автотехніки
Фото: 152 ОЄБр

Сили оборони за добу ліквідували 1140 окупантів, 6 танків, 3 бронемашини, 47 артсистем, 138 БПЛА, а також 136 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.25 орієнтовно склали особового складу - близько 1000340 (+1140) осіб, танків ‒ 10933 (+6) од, бойових броньованих машин ‒ 22786 (+3) од, артилерійських систем – 29063 (+47) од, РСЗВ – 1413 (+0) од, засоби ППО ‒ 1184 (+1) од, літаків – 416 (+0) од, гелікоптерів – 337 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138), крилаті ракети ‒ 3337 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 51715 (+136) од, спеціальна ‒ 3914 (+0)", - йдеться і повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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