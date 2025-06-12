Станом на зараз є суттєві зрушення у напрямі бронювання священнослужителів – Шмигаль

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Державній службі з етнополітики та свободи совісті прискорити процедури у напрямі бронювання священнослужителів.

"У грудні 2024 року уряд відкрив можливість для бронювання священнослужителів. Станом на зараз у цьому напрямі є суттєві зрушення. Лишається технічна робота. Дав завдання Держслужбі з етнополітики та свободи совісті прискорити відповідні процедури", - написав він у телеграмі.

Шмигаль також наголосив на потребі бійців Сил оборони в посиленні духовного супроводу. За його словами, є запит на пришвидшення процесу заміщення посад військових капеланів з боку церков і релігійних організацій.

"Ще одна своєчасна ініціатива - це створення інституту медичного капеланства. Зараз відповідний проєкт нормативно-правового акту проходить міжвідомче погодження", - зауважив глава уряду.

Окрім цього, прем'єр наголосив, що держава зі свого боку готова робити кроки назустріч церквам і вже їх здійснює. Він подякував присутнім за духовні та соціальні ініціативи, за допомогу людям, які постраждали від війни. Церкви та релігійні організації з перших днів російського вторгнення виступили центром єднання та солідарності українців у протидії агресору.

"Особлива подяка за невтомну роботу військових капеланів із нашими захисниками й захисницями. Величезний обсяг роботи здійснюють волонтери релігійних організацій. Це конкретна дієва допомога в усіх громадах, а особливо в прифронтових, де потреби надзвичайно високі", - зазначив він.