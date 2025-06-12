Інтерфакс-Україна
Події
08:24 12.06.2025

Станом на зараз є суттєві зрушення у напрямі бронювання священнослужителів – Шмигаль

1 хв читати
Станом на зараз є суттєві зрушення у напрямі бронювання священнослужителів – Шмигаль
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав завдання Державній службі з етнополітики та свободи совісті прискорити процедури у напрямі бронювання священнослужителів.

"У грудні 2024 року уряд відкрив можливість для бронювання священнослужителів. Станом на зараз у цьому напрямі є суттєві зрушення. Лишається технічна робота. Дав завдання Держслужбі з етнополітики та свободи совісті прискорити відповідні процедури", - написав він у телеграмі.

Шмигаль також наголосив на потребі бійців Сил оборони в посиленні духовного супроводу. За його словами, є запит на пришвидшення процесу заміщення посад військових капеланів з боку церков і релігійних організацій.

"Ще одна своєчасна ініціатива - це створення інституту медичного капеланства. Зараз відповідний проєкт нормативно-правового акту проходить міжвідомче погодження", - зауважив глава уряду.

Окрім цього, прем'єр наголосив, що держава зі свого боку готова робити кроки назустріч церквам і вже їх здійснює. Він подякував присутнім за духовні та соціальні ініціативи, за допомогу людям, які постраждали від війни. Церкви та релігійні організації з перших днів російського вторгнення виступили центром єднання та солідарності українців у протидії агресору.

"Особлива подяка за невтомну роботу військових капеланів із нашими захисниками й захисницями. Величезний обсяг роботи здійснюють волонтери релігійних організацій. Це конкретна дієва допомога в усіх громадах, а особливо в прифронтових, де потреби надзвичайно високі", - зазначив він.

 

Теги: #бронювання #шмигаль #священники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 11.06.2025
Стратегічна інвестрада обговорила включення до Єдиного проєктного портфелю проєкту DRIVE - Шмигаль

Стратегічна інвестрада обговорила включення до Єдиного проєктного портфелю проєкту DRIVE - Шмигаль

15:18 11.06.2025
Кабмін погодив залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї - Шмигаль

Кабмін погодив залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї - Шмигаль

15:05 11.06.2025
Кабмін ухвалив рішення про створення Онлайн кабінету підприємця на платформі "Дія.Бізнес" - Шмигаль

Кабмін ухвалив рішення про створення Онлайн кабінету підприємця на платформі "Дія.Бізнес" - Шмигаль

15:02 11.06.2025
Кабмін виділив регіонам додаткові 1,1 млрд грн на заходіви безбар’єрності - Шмигаль

Кабмін виділив регіонам додаткові 1,1 млрд грн на заходіви безбар’єрності - Шмигаль

14:45 11.06.2025
Кабімн виділив 1,7 млрд грн на забезпечення теплопостачання у Миколаєві і відновлення Харківщини - Шмигаль

Кабімн виділив 1,7 млрд грн на забезпечення теплопостачання у Миколаєві і відновлення Харківщини - Шмигаль

14:38 11.06.2025
Кабмін виділив ще 3,5 млрд грн на "єВідновлення" - Шмигаль

Кабмін виділив ще 3,5 млрд грн на "єВідновлення" - Шмигаль

16:17 06.06.2025
Кабмін очікує план структурної реформи митниці до 17 червня – прем’єр

Кабмін очікує план структурної реформи митниці до 17 червня – прем’єр

14:33 06.06.2025
Надходження до місцевих бюджетів по ПДФО зросли на 20%, по акцизному податку - на 38% - Шмигаль

Надходження до місцевих бюджетів по ПДФО зросли на 20%, по акцизному податку - на 38% - Шмигаль

10:25 06.06.2025
Шмигаль після російського обстрілу: Світ має посилювати тиск і бити санкціями по важливих секторах економіки агресора

Шмигаль після російського обстрілу: Світ має посилювати тиск і бити санкціями по важливих секторах економіки агресора

10:15 06.06.2025
Мін'юст: відсутнє чітке нормативне регулювання можливості для заброньованих виїжджати за кордон під час відпустки

Мін'юст: відсутнє чітке нормативне регулювання можливості для заброньованих виїжджати за кордон під час відпустки

ВАЖЛИВЕ

Прем’єр Болгарії: Шлях до євроінтеграції для України, Молдови та країн Західних Балкан є критично важливим для їхньої безпеки

Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Мир в Україні не має санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території - прем’єр Хорватії

Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністрами Греції та Хорватії

ОСТАННЄ

Рубіо сподівається на конструктивну взаємодію США з РФ задля досягнення міцного миру між Росією та Україною

Окупанти за добу втратили 1140 осіб та 136 од. автотехніки

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, двоє постраждалих - Федоров

Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пожежі та пошкодження

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 14 - поліція

12 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Google запропонувала співробітникам низки підрозділів звільнитися в обмін на компенсацію

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 12 - Синєгубов

Пʼятий регіональний офіс "Зроблено в Україні" відкрили в Ірпені – КОВА

У Харкові вже 8 постраждалих, наймолодшому 2 роки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА