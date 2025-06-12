Ворог продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пожежі та пошкодження

Російські війська продовжують обстрілювати громади Дніпропетровської області, є пожежі та пошкодження, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Ворог не припиняв атаки на Нікопольщину. Цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Спрямовував на населені пункти БпЛА, гатив з артилерії. Виникла пожежа на даху дев'ятиповерхівки. Її загасили рятувальники. Також пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередач", - написав він.

Глава ОВА також зазначив, що FPV-дроном агресор вдарив по Межівській громаді Синельниківського району. Сталося займання, яке вгамували вогнеборці.

За його словами, всюди обійшлося без загиблих і постраждалих.

Разом з тим, вночі оборонці неба знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник.