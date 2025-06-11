Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня зросла до шести - прокуратура

На території підприємства в Київському районі Харкова з-під завалів будівлі, зруйнованої внаслідок комбінованої масованої ворожої атаки 7 червня, деблоковано тіло ще однієї жінки (48 років).

"Заходи щодо пошуку ще трьох зниклих співробітників тривають. Кількість загиблих внаслідок масштабної комбінованої атаки РФ на Харків, що відбулася 7 червня, зросла до шести людей", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як повідомлялося, раніше 11 червня рятувальники деблокували тіла ще двох працівниць підприємства (46 та 50 років).