Інтерфакс-Україна
Події
21:16 11.06.2025

Україна і Греція підписали Меморандум для посилення розвитку Херсонщини та залучення іноземних інвестицій - Прокудін

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Україна і Греція підписали Меморандум для посилення розвитку Херсонщини та залучення іноземних інвестицій - Прокудін
Фото: Фб Прокудіна

Україна і Греція підписали Меморандум про співпрацю для посилення розвитку Херсонщини та залучення іноземних інвестицій, повідомив очільник Херсоської ОВА Олександр Прокудін.

"Підписав меморандум про співпрацю між Херсонською ОВА та регіонами Греції через TIASI - разом із гендиректором компанії Сотірісом А. Бузеасом. Це комюніке з канадськими та грецькими партнерами суттєво посилить розвиток регіону та сприятиме залученню прямих іноземних інвестицій", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що партнери TIASI реалізовуватимуть проєкти в таких сферах, як аерокосмічна галузь, машинобудування, суднобудування, сільське господарство, енергетична інфраструктура та інструменти, 3D-друк, освіта та підготовка кадрів, маркетинг і PR.

За його словами, першим кроком стане співробітництво в аграрному секторі. Йдеться не лише про вирощування оливок і персиків, а й про створення нових робочих місць, підтримку місцевих аграріїв, залучення інвестицій у сільське господарство, яке постраждало від війни.

Сторони також обговорили умови оренди й придбання земель у безпечних громадах Херсонщини.

"Грецькі партнери зацікавлені у створенні індустріальних та інноваційних хабів у сферах машинобудування та суднобудування. Домовились, що вже на наступній зустрічі представлю матеріали про один із найбільших суднобудівних заводів Херсонщини - щоб обговорити його відновлення і розвиток економіки області", - зазначив глава ОВА.

"Дякую Сотірісу А. Бузеасу за готовність допомагати Херсонщині. Вірю, що спільними зусиллями ми зможемо досягти значних успіхів", - підсумував Прокудін.

 

Теги: #меморандум #інвестиції #греція

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