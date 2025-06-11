Інтерфакс-Україна
Події
21:01 11.06.2025

Зеленський і прем'єр Болгарії обговорили безпеку в Чорноморському регіоні

1 хв читати
Зеленський і прем'єр Болгарії обговорили безпеку в Чорноморському регіоні

На полях 4-го саміту "Україна - Південно-Східна Європа" в Одесі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.

"Говорили про важливе для обох країн: двосторонні відносини, безпеку в Чорноморському регіоні, подальшу взаємодію в енергетиці. Обговорили й нашу євроінтеграцію", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він подякував Болгарії за участь у саміті, а також за чітку підтримку України на шляху до ЄС.

"Ми виконали необхідні умови і розраховуємо на відкриття переговорних кластерів уже найближчим часом. Вдячний також за оборонну підтримку і всі пакети допомоги – уже одинадцять. Це реальна підтримка наших людей", - наголосив президент.

 

Теги: #безпека #болгарія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:58 11.06.2025
Прем’єр Болгарії: Шлях до євроінтеграції для України, Молдови та країн Західних Балкан є критично важливим для їхньої безпеки

Прем’єр Болгарії: Шлях до євроінтеграції для України, Молдови та країн Західних Балкан є критично важливим для їхньої безпеки

20:54 11.06.2025
Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

20:26 11.06.2025
Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

19:34 11.06.2025
Одеса є ціллю для Росії, нам потрібні довгострокові гарантії захисту – Зеленський

Одеса є ціллю для Росії, нам потрібні довгострокові гарантії захисту – Зеленський

19:30 11.06.2025
Підтримка України та санкції є вирішальними, щоб змусити Росію відчути реальну ціну війни - Зеленський

Підтримка України та санкції є вирішальними, щоб змусити Росію відчути реальну ціну війни - Зеленський

07:09 11.06.2025
Данія хоче терміново придбати наземні системи ППО у європейських виробників

Данія хоче терміново придбати наземні системи ППО у європейських виробників

20:13 10.06.2025
Зеленський про удари: Катастрофи є сенсом існування росіян, треба їх зупиняти

Зеленський про удари: Катастрофи є сенсом існування росіян, треба їх зупиняти

20:07 10.06.2025
Прайс-кеп на російську нафту має бути не вищим 30 доларів - Зеленський

Прайс-кеп на російську нафту має бути не вищим 30 доларів - Зеленський

20:05 10.06.2025
Є інформація щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій

Є інформація щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій

13:15 10.06.2025
Понад 120 000 людей в Україні отримали освітню підтримку завдяки проєкту "Безпечне повернення до навчання"

Понад 120 000 людей в Україні отримали освітню підтримку завдяки проєкту "Безпечне повернення до навчання"

ВАЖЛИВЕ

Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Мир в Україні не має санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території - прем’єр Хорватії

Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністрами Греції та Хорватії

Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

ОСТАННЄ

Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня зросла до шести - прокуратура

Каллас: Єдиний спосіб змусити Росію серйозно вести переговори – це посилити тиск

Україна і Греція підписали Меморандум для посилення розвитку Херсонщини та залучення іноземних інвестицій - Прокудін

Глава МЗС Словенії: Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб керівництво Росії понесло відповідальність за війни проти України

Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Прем'єр Греції пропонує створити транспортний коридор, який з'єднає грецький порт Александруполіс з Одесою

Мир в Україні не має санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території - прем’єр Хорватії

Влада США розгорне збройні загони в містах, якими керують демократи

Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністрами Греції та Хорватії

Президент Чорногорії: будь-який шлях до миру має ґрунтуватися на чітких гарантіях безпеки для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА