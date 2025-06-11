Зеленський і прем'єр Болгарії обговорили безпеку в Чорноморському регіоні

На полях 4-го саміту "Україна - Південно-Східна Європа" в Одесі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Болгарії Росеном Желязковим.

"Говорили про важливе для обох країн: двосторонні відносини, безпеку в Чорноморському регіоні, подальшу взаємодію в енергетиці. Обговорили й нашу євроінтеграцію", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Він подякував Болгарії за участь у саміті, а також за чітку підтримку України на шляху до ЄС.

"Ми виконали необхідні умови і розраховуємо на відкриття переговорних кластерів уже найближчим часом. Вдячний також за оборонну підтримку і всі пакети допомоги – уже одинадцять. Це реальна підтримка наших людей", - наголосив президент.