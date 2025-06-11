Інтерфакс-Україна
Події
20:26 11.06.2025

Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

1 хв читати
Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

Україна готова зробити все для допомозі Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було російського тиску на Кишинів та на президентку Майю Санду, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується питання придністровської кризи, яка була я не знаю, може пані президент Молдови розкаже про це в деталях. Ми були готові зробити все, щоб допомогти Молдові, щоб через це не тиску на Кишинів і на президента Майю Санду", - сказав Зеленський під час пресконференції за результатами IV саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі в середу.

Постачання російського газу в Придністров'я припинилося 1 січня 2025 року після того, як Україна зупинила його транспортування через власну газотранспортну систему у відповідь на продовження РФ повномасштабної війни проти України. На цьому тлі "Газпром" обмежив постачання через Молдову до нуля кубометрів на добу, посилаючись на наявність історичного боргу країни. З 10 грудня в Придністров'ї і з 16 грудня в правобережній Молдові діє режим надзвичайної ситуації в економіці. Із 3 січня у Придністров'ї почали використовувати віялові вимкнення електроенергії з метою економії. 3 лютого компанія "Молдовагаз" почала в суботу постачання газу для придністровського регіону.

Теги: #допомога #зеленський #молдова

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:01 11.06.2025
Зеленський і прем'єр Болгарії обговорили безпеку в Чорноморському регіоні

Зеленський і прем'єр Болгарії обговорили безпеку в Чорноморському регіоні

19:34 11.06.2025
Одеса є ціллю для Росії, нам потрібні довгострокові гарантії захисту – Зеленський

Одеса є ціллю для Росії, нам потрібні довгострокові гарантії захисту – Зеленський

19:32 11.06.2025
Росія не зупиниться навіть і в Молдові, якщо не зупинити її в Україні - Санду

Росія не зупиниться навіть і в Молдові, якщо не зупинити її в Україні - Санду

19:32 11.06.2025
Порошенко передав нову партію допомоги на фронт: дрони, техніка, засоби зв’язку

Порошенко передав нову партію допомоги на фронт: дрони, техніка, засоби зв’язку

19:30 11.06.2025
Підтримка України та санкції є вирішальними, щоб змусити Росію відчути реальну ціну війни - Зеленський

Підтримка України та санкції є вирішальними, щоб змусити Росію відчути реальну ціну війни - Зеленський

21:19 10.06.2025
Захисник України потребує допомоги: відкрито збір на протез для військового

Захисник України потребує допомоги: відкрито збір на протез для військового

20:13 10.06.2025
Зеленський про удари: Катастрофи є сенсом існування росіян, треба їх зупиняти

Зеленський про удари: Катастрофи є сенсом існування росіян, треба їх зупиняти

20:07 10.06.2025
Прайс-кеп на російську нафту має бути не вищим 30 доларів - Зеленський

Прайс-кеп на російську нафту має бути не вищим 30 доларів - Зеленський

20:05 10.06.2025
Є інформація щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій

Є інформація щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій

12:47 10.06.2025
Допомога від США станом на зараз надходить, і йде активна розмова щодо закупівлі американської зброї - МЗС

Допомога від США станом на зараз надходить, і йде активна розмова щодо закупівлі американської зброї - МЗС

ВАЖЛИВЕ

Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Мир в Україні не має санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території - прем’єр Хорватії

Зеленський провів зустрічі з прем’єр-міністрами Греції та Хорватії

Президент Чорногорії: будь-який шлях до миру має ґрунтуватися на чітких гарантіях безпеки для України

ОСТАННЄ

Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня зросла до шести - прокуратура

Каллас: Єдиний спосіб змусити Росію серйозно вести переговори – це посилити тиск

Україна і Греція підписали Меморандум для посилення розвитку Херсонщини та залучення іноземних інвестицій - Прокудін

Глава МЗС Словенії: Ми докладемо всіх зусиль для того, щоб керівництво Росії понесло відповідальність за війни проти України

Прем’єр Болгарії: Шлях до євроінтеграції для України, Молдови та країн Західних Балкан є критично важливим для їхньої безпеки

Прем’єр Болгарії: Після темної епохи радянського режиму ми не можемо дозволити Росії нав'язати таке безнадійне майбутнє Україні

Рятувальники знайшли ще одне тіло загиблого під завалами внаслідок російської атаки по Харкову 7 червня

Прем'єр Греції пропонує створити транспортний коридор, який з'єднає грецький порт Александруполіс з Одесою

Мир в Україні не має санкціонувати агресію, що закінчується втратою української території - прем’єр Хорватії

Влада США розгорне збройні загони в містах, якими керують демократи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА