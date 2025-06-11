Україна готова допомогти Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було тиску РФ на Кишинів – Зеленський

Україна готова зробити все для допомозі Молдові, щоб через енергетичну кризу в Придністров’ї не було російського тиску на Кишинів та на президентку Майю Санду, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Що стосується питання придністровської кризи, яка була я не знаю, може пані президент Молдови розкаже про це в деталях. Ми були готові зробити все, щоб допомогти Молдові, щоб через це не тиску на Кишинів і на президента Майю Санду", - сказав Зеленський під час пресконференції за результатами IV саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Одесі в середу.

Постачання російського газу в Придністров'я припинилося 1 січня 2025 року після того, як Україна зупинила його транспортування через власну газотранспортну систему у відповідь на продовження РФ повномасштабної війни проти України. На цьому тлі "Газпром" обмежив постачання через Молдову до нуля кубометрів на добу, посилаючись на наявність історичного боргу країни. З 10 грудня в Придністров'ї і з 16 грудня в правобережній Молдові діє режим надзвичайної ситуації в економіці. Із 3 січня у Придністров'ї почали використовувати віялові вимкнення електроенергії з метою економії. 3 лютого компанія "Молдовагаз" почала в суботу постачання газу для придністровського регіону.